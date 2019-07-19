شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. طهطا يضم سيف ربيع مهاجم فريق كوكاكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي طهطا بالتعاقد مع اللاعب سيف ربيع مهاجم نادي كوكاكولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق خلال منافسات بطولة دورى الدرجة الثانية الموسم المقبل .

وقال هيثم جمعه عضو مجلس إداره نادي طهطا أنه تم التعاقد مع نجم نادي كوكاكولا مهاجم الفريق لمدة موسمين لينضم للفريق الطهطاوي أبتداء من الموسم القادم.

وأضاف جمعه أن النادي يبدء موعد فتره الإعداد أبتداء من السبت 20 يوليو بقياده المدير الفني بركات ابراهيم الذي يبدء توليه هذا الموسم للطهطاوي ويقوم خلالها بعمل مباريات وديه وذلك للدخول بقوه في الموسم القادم لدوري الممتاز ب وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز .

وأوضح جمعه أن مجلس الاداره يدعم الجهاز الفني والفريق ويقف خلفه ويسانده ويوفر له جميع الكماليات من أجل القدره على المنافسه .

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نادى طهطا (1)