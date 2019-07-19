أمير مرتضى: مفاوضات الزمالك مع بن شرقي فشلت في يناير لمشاركته مع فريقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن مفاوضاتهم مع المغربي أشرف بن شرقي بدأت في يناير الماضي.

الزمالك كان قد أعلن ضمه للجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي خلال الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من الهلال السعودي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي لينس الفرنسي.

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وتابع أمير مرتضى ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم المُذاع على فضائية المحور ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة:"كانت مشكلة ضمه هو مشاركته مع الهلال السعودي وفريقه الفرنسي ولو كان انضم لنا كنا سنكون النادي الثالث لذا تأجل الأمر".

واسترسل المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك:"تواصلنا مع الهلال مباشرة وأحترموا بدايتنا المفاوضات معهم قبل اللاعب وأوصلونا به والتعاقد تم في هدوء وهو لاعب كبير وسنستفيد منه خلال الموسم المقبل".

وأتم أمير حديثه بالإشارة إلى أن أشرف بن شرقي خضع للكشف الطبي يوم أمس الخميس مع طبيب الفريق سيُسافر للسعودية والمغرب لجمع متعلقاته ثم العودة بعد 4 أيام للانضمام للفريق.