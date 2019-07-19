أمير مرتضى: لن نكتفي ببطولتين في الموسم الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، إن فريقه مر بموسم صعب؛ حيث شهد العديد من الإصابات مثل جنش وفرجاني ولكنه لم ينته.

وأضاف أمير مرتضى ـ في تصريحات برنامج الزمالك اليوم على فضائية المحور ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة:" نتعامل مع الأمر كواقع وأي لاعب يُمثل الفريق يعرف المسؤولية المُلقاه على عاتقه وسنخوض كل مباراة كأنها مباراة كأس وإن شاء الله لا ينتهي الموسم ببطولتين فقط".

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وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك إلى أن معسكر الفريق الذي عُقد في قبرص أقوى من الذي عُقد في بداية الموسم الماضي، مضيفًا:"كان من الممكن أن أخوض معسكرًا سهلاً في ألمانيا أو فرنسا أو اسبانيا وأفوز بنتيجة 9 أو 11".

وأتم حديثه قائلاً:"تبقى 8 مباريات هامة ولدينا إصرار نحسم الـ 3 مباريات بالدور فالكرة لازالت في ملعبنا نفوز نكون أبطالاً للدوري"، مشيرًا إلى أن صعوبة المنافسة تعود لخروج الجميع عن أجواء الكرة خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الزمالك قد توّج مؤخرًا ببطولة الكونفيدرالية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بعد التتويج مطلع الموسم ببطولة السوبر العربي السعودي على حساب نادي الهلال.