أمير مرتضى يفتح النار على كهربا: "انتهى عصر الغرف المغلقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

هاجم أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، محمود كهربا لاعب الفريق الذي سافر لتركيا لانضمامة لأحد أندية الدوري هناك.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور: "نادي الزمالك يقدر لاعبيه جيدًا، ولن نتأثر بكلمتين"، مضيفا: "انتهى عصر الجلوس في الغرف المغلقة للاعبين يطلبون ملايين، ثم ينزلون المباريات يقبلون الشعار".

وأكمل: "هذا الشخص بصق في وجه الجماهير قبل ذلك، ونحن قمنا بتدارك الأزمة وحلها".

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وأكد المشرف على الكرة بالزمالك، أن عصر اللعب بورقة الانتقال للنادي الأهلي انتهى: "نحن في مؤسسة وتلك سياسة النادي".

واختتم: "نادي الزمالك مفتوح لأي لاعب يريد الاعتذار أو التفاوض، ولكن لن نهدم فرقه قوامها أكثر من 27 لاعبا، من أجل لاعب بيتدلع".

ويستعد نادي الزمالك لاستئناف مبارياته الثلاث بالدوري أمام الجونة، والإسماعيلي، والأهلي في ختام مسابقة الدوري الممتاز.