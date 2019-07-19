تصريحات اليوم.. نسخة تاريخية للكان.. وتعليق مثير لمدرب الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات الرياضية ليوم الخميس 18 يوليو.

رئيس فيفا: تنظيم بطولة أمم أفريقيا استثنائي.. ولا أتمنى الحديث مع كاف على الصعوبات

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا كان استثنائيًا، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رائعة.

رئيس كاف: نسخة أمم أفريقيا 2019 تاريخية

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن النسخة الحالية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا في مصر تُعد تاريخية لعدة أسباب.

حمدي فتحي يتحدث عن.. حلمه مع الأهلي وارتداء قميص أبوتريكة

تحدث حمدي فتحي لاعب الأهلي عن التوقيت المثالي لمعسكر الفريق الأحمر الذي أقيم في إسبانيا، حلم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

رئيس الكاف يهدد: "إذا لم تعطنا مصر اتفاق المقر فلن أنفذ وعودي"

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الكاف يعش وضعاً خطيراً فيما يخص وضعه القانوني في مصر.

مدرب الجزائر يوجه رسالة نارية لجماهير مصر قبل مواجهة السنغال

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وجه جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، رسالة للجماهير المصرية قبل مباراة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

"مصر دولة مؤسسات ".. أبو ريدة يرد على تهديدات رئيس الاتحاد الأفريقي

رد هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لأمم افريقيا وعضو المكتب التنفيذي للكاف على تصريحات أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي قال فيها إن الكاف يعش وضعاً خطيراً فيما يخص وضعه القانوني في مصر، مهددا بعدم الالتزام باتفاقاته.

حاجي ضيوف يستبعد محمد صلاح من الصراع على لاعب العام

صرح حاجي ضيوف لاعب منتخب السنغال السابق، بأن محمد صلاح وساديو مانى لاعبا ليفربول أصبحا على مستوى عالمي، قائلًا أن جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2019 ستكون محصورة بين مواطنه ورياض محرز لاعب الجزائر.

بلماضي يوضح حقيقة إساءته للجماهير المصرية قبل مواجهة السنغال

قال جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، إنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا.

أول تعليق من الكاف على القرار التاريخي المتعلق بدوري الأبطال والكونفيدرالية

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن أسباب قرار إقامة نهائي البطولات الأفريقية (دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية) على مباراة واحدة.

جمال لـ"الخليج 365": أمتلك عروضًا من تشيك ومصر.. واستحق فرصة مع الأهلي

صرح عمرو جمال مهاجم الأهلي انه يستحق الحصول على فرصة المشاركة في الموسم الجديد واللعب بشكل أساسي، موضحًا أنه يمتلك عروضًا من تشيك وعدة أندية مصرية.