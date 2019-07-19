النشرة الرياضية.. وصول صفقة الأهلي.. وعرض الزمالك.. وقرعة كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 18 يوليو.

رسميًا.. يوفنتوس يتعاقد مع دي ليخت

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده رسميًا مع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت قائد فريق آياكس أمستردام.

الرئيس الجزائري المؤقت يصل إلى القاهرة لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي أفريقيا

وصل عبدالقادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت إلى القاهرة اليوم الخميس قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الجزائر في زيارة لمصر لمؤازرة منتخب بلاده في مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي تقام ضد السنغال مساء غد الجمعة.

ديانج يخضع للكشف الطبي في الأهلي تمهيدًا لظهوره في مران الخميس

يخضع اليوم الخميس المالي أليو ديانج لاعب الأهلي للكشف الطبي قبل انتظامه في تدريبات الفريق الأحمر مساء على ملعب مختار التتش.

لاسارتي يعقد جلسة مع معاونيه.. وفحص طبي لرمضان

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران المسائي الخميس.

​7 طائرات خاصة لنقل مشجعي الجزائر لحضور نهائي أمم أفريقيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، 7 طائرات خاصة قادمة من الجزائر على متنها مشجعين منتخب الجزائر لمساندة منتخبهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها غدا بين السنغال والجزائر باستاد القاهرة .

تقارير: بيليات رفض عرضًا مغريًا من الزمالك

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ذكرت تقارير إعلامية في زيمبابوي أن نادي كايزر تشيفز رفض عرضًا من الزمالك للحصول على خدمات خاما بيليات خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري، قائلًا أن موقف اللاعب حسم القرار بعدما أبدى النادي استعداده للموافقة في البداية.

كاف يعلن عن استضافة مصر لجوائز حفل الاتحاد الأفريقي

أكدت اللجنة المنظمة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنه تم اختيار مدينة الغردقة لإقامة حفل الأفضل لعام 2019.

فيفا يعلن.. 11 نقطة ترسم خارطة طريق حكمه لـ"كاف"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن خارطة طريق تتكون من 11 نقطة في التعاون الذي تم الإتفاق عليه من أجل إصلاح وتطوير الأوضاع داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كاف يحدد مواعيد تصفيات أمم أفريقيا 2021

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد تصفيات أمم أفريقيا 2021، التي ستستضيفها الكاميرون بعد عامين من الآن.

مصدر: الزمالك مهتم بأربعة عناصر من بيراميدز قبل جلسة الأحد

كشف مصدر من داخل مجلس إدارة الزمالك أن الجلسة التي ستجمعهم بمسئولي بيراميدز، سوف تشهد التفاضو مع أجل الحصول على خدمات 4 لاعبين، فيما رحب المدافع عبدالله بكري بالانتقال للأبيض في الموسم المقبل.

تصفيات أمم أفريقيا 2021.. مصر على رأس مجموعة متوسطة في طريقها للكاميرون

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2021 ـ التي ستُقام في الكاميرون ـ عن وقوع مصر على رأس المجموعة السابعة رفقة منتخبات توجو، كينيا و جزر القمر.

جولدي يتعاقد مع أحمد عيد مديرًا فنيًا له

تعاقد مسؤولو نادي جولدي مع أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الأسبق لتولي مهمة تدريب فريق الكرة بالنادي في الفترة الحالية بعد اعتزاله مؤخرًا.