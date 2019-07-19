مران الزمالك.. عودة ساسي.. تأهيل مصطفى فتحي.. جلسة بين جلال وطبيب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري يوم الأحد المقبل.

وحرص خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق؛ للإطمئنان على خالد بو طيب مهاجم الفريق وأخر تطورات إصابته في الركبة.

وحرص جلال على الاطمئنان على البرنامج البدني الخاص الذي يخوضه مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق وحالة عماد السيد حارس المرمى ومدى استمرار شعوره ببعض الآلام في يده بموضع الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وتواجد مصطفى فتحي في مران الزمالك ولكنه اكتفى بتدربات في "صالة الجيم" ولم يُشارك في التدريب الجماعي.

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وانتظم التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي؛ حيث خاض المران في اليوم الأول بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم افريقيا بمصر.

وأصر ساسي على المشاركة في المران رغم حالة الإجهاد التي عانى منها من للاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة.

وفي نفس الوقت أدى المغربي خالد بوطيب تدريبات تأهيلية بسبب إصابته في الركبة، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يسافر الفريق يوم غد الجمعة إلى الجونة للانتظام في معسكر قبل مباراة الجونة.