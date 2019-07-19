جولدي يتعاقد مع أحمد عيد مديرًا فنيًا له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: تعاقد مسؤولو نادي جولدي مع أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الأسبق لتولي مهمة تدريب فريق الكرة بالنادي في الفترة الحالية بعد اعتزاله مؤخرًا. وفي نفس الوقت تولي عبد السلام نجاح نجم حرس الحدود والمصري السابق منصب المدرب العام في الجهاز الفني برفقة عبد الملك. يُذكر أن أحمد عيد عبد الملك قد اعتزل كرة القدم بعد انتهاء موسمه مع فريق الجونة 2018/2019.

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