مرتضى منصور في جلسته مع اللاعبين: مكافآت تاريخيةحال الفوز بالدوري ورسالة خاصة لكهربا



حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل استكمال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور الجهاز الفني. قال مرتضى منصور في جلسته التي تم إذاعتها عبر برنامج الزمالك اليوم: "هناك ثلاث مباريات مقبلة، إذا فزتم حصلتم على الدوري، فرح جمهورك الذي ينتظرك، ولا تقلق بشأن المكافآت سيكون

هناك مكافآت تاريخية ومغرية في حال الفوز والتتويج بالدوري".

ووجه مرتضى حديثه لمحمد إبراهيم: "ركز في الكورة وسيبك من سالم، هو قريبك ولا ايه".

وحذر مرتضى منصور كهربا قائلا: "إذا كان يريد العودة فالاعتذار أولا لخالد جلال، أما لو كان يريد الأهلي اجلب لنا عرض من

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الأهلي وسنوافق فورا".

وشدد مرتضى منصور على أن الدوري كان من المفترض حسمه من شهر لولا بعض التعثرات، مؤكدا ثقته في خالد جلال، المدير الفني، فهناك الكثير من المدربين تم عرضهم عليه وأبرزهم ديسابر مدرب بيراميدز وهو رفض التعاقد معه، متمسكا بخالد جلال.

على الجانب الآخر، نصح خالد جلال المدير الفني للزمالك اللاعبين بغلق الفيس بوك وكافة المواقع خلال هذا الأسبوع الحاسم حتى يتم حصد الدوري والحصول على اللقب لإسعاد جماهير الزمالك.