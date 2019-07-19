الزمالك يوجه رسالة نارية لـ"محمود كهربا" بعد أزمته الأخيرة



عدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك مزايا معسكر قبرص، ووجه رسالة نارية لمحمود عبد المنعم كهربا بخصوص أزمته التي نشبت مؤخرا وانقطاعه عن تدريبات الفريق.

قال أمير في تصريحاته عبر برنامج الزمالك اليوم: "نادي الزمالك يوجد به 27 لاعبا، وبالبلدي "محدش هيترمي في الشارع"، لدينا مرحلة حاسمة في الفترة المقبلة، ننهي تلك المرحلة أولا ثم نفكر في أي عرض يصل بالنسبة لأي لاعب".

تطرق أمير للحديث عن معسكر الزمالك في قبرص قائلا: "كان معسكرا قويا للغاية، من الممكن أن نذهب إلى إسبانيا أو هولندا ونواجه فرق درجة رابعة ونفوز بالتسعة والسبعة، ولكن هذا ليس هدفنا، فالهدف من معسكرنا خوض مباريات قوية، كي نستعد جيدا إلى

المباريات الحاسمة في الدوري، لم نذهب إلى قبرص كي نتسوق للشوبينج، وجميع اللاعبين أصبحوا جاهزين نفسيا ومعنويا وكذلك بدنيا".

أضاف: "خالد جلال تعرض لظلم كبير في مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري، والبعض وجه له الاتهامات بأنه تعمد تغيير التشكيل وهذا لم يحدث، عبد الله جمعة وطارق حامد وكذلك أوباما كلا منهم كان يواجه ظروفا خاصة جمعة للإصابة وطارق لظروف عائلية، وأوباما الإجهاد".

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تابع: "كابتن خالد لديه أهدافا خاصا ويسعى لتجهيز جميع اللاعبين وفي النهاية 11 لاعبا فقط سيكونوا في الملعب وبالتشكيل الأساسي، أؤكد بأن الكرة في ملعب اللاعبين، كابتن خالد لم يأت كي

يضع لاعب بديل أو يضع أحد في التشكيل الأساسي، الجهد المبذول من اللاعب هو الذي سيحدد التشكيل وليس شيئا آخر".

ورد أمير مرتضى على أزمة كهربا المنقطع عن تدريبات الفريق في الوقت الحالي قائلا: "لا يوجد اسم أكبر من الزمالك، ولا يوجد لاعب أكبر من اسم نادي الزمالك، النادي له حقوق ويحافظ عليها، نُقدر جميع اللاعبين، اللاعب يستعطف الناس، وهو نفسه الذي بصق على الجمهور، ونحن كنا نعتذر بالنيابة عنه، انتهى عصر الاستعطاف نادي الزمالك أصبح يُدار بشكل احترافي على المستوى الكروي، النادي لن يقف على أحد بداية من رئيس النادي إلى أصغر عامل في الفريق، التقدير بالنسبة لك الحصول على 30 مليون، سيكون ذلك مستحيلا بالنسبة لنا كنادي، نحن نعمل بنظام".

اختتم حديثه قائلا: "أوجه رسالة لأي لاعب في الزمالك، إذا كنت ترغب في الرحيل للمنافس أو لأي فريق، اجلب لنا عرضا ونحن سنوافق عليه فورا وفي الحال".