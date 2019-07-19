الزمالك يكشف موقف الراحلين عن صفوف الفريق

أكد أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك ، أن المباريات الثلاثة المتبقية للفريق أمام الجونة والاسماعيلي والأهلى ، فرصة جيدة لجميع اللاعبين المتواجدين حاليا لتقديم أنفسهم ، والتأكيد على أنهمأفضل لاعبي الدورى المصري .
وأشار أمير مرتضي ، بأن جميع اللاعبين المتواجدين بالفريق لديهم فرصة قوية لتأكيد أحقيتهم بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد ، مشيرابأنه بناءا على اللقاءات الثلاثه ، سوف يتم حسم ملف أكثر من لاعب .
وطلب المشرف العام ، من لاعبي الزمالك استغلال اللقاءات الثلاثة المقبلة ، للظهور بشكل قوى ومميز ، خاصة وانه لن يتم حسم موقف الراحلين عن الفريق إلا بعد نهاية الدورى العام .
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