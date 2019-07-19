اليوم.. صلاة الجنازة على شقيق التوأم بحلوان

تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الجمعة على الراحل محمد حسن شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن في مسجد المراغي بحلوان على أن يقام العزاء غدا السبتفي حلوان بشارع محمد سيد أحمد تقاطع شارع عبد الله.
وتوفى الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن نجمى الأهلىوالزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض بمسقط رأسه فى منطقة حلوان بالقاهرة.
وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن قيادة تدريبات سموحة اليوم وقاد المران طارق سليمان المدرب العام للفريق السكندرى.
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