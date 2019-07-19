أمير مرتضى منصور: الموسم استثنائي والزمالك لن يحصل على بطولة سهلة

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن المباريات المقبلة للفريق ببطولة الدوري والمقرر استكمالها عقب انتهاء منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 .

قال أمير مرتضى في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: "الزمالك لن يحصل على بطولة سهلة، هذا الموسم استثنائي، ففريقنا الأكثر خوضا للمباريات، فضلا عن المباريات الإضافية لكأس الأمم بالنسبة للاعبين الدوليين، لدينا إصابات مؤثرة وقوية أبرزهم جنش وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي وخالد بوطيب".

أضاف: "الموسم لم ينته، لذلك لم أقيمه

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في الوقت الحالي، إلا أن هذا الموسم كان مرضيا بالنسبة لنا، الجميع قدم ما عليه، مازال هناك ثلاث مباريات في الدوري، الكل لديه إصرار على حسم تلك المباريات الكرة في ملعبنا، نفوز بتلك المباريات نصبح أبطالا للدوري".

تابع: "صعوبة المنافسة تكمن في توقف المسابقة لفترة طويلة ومن ثم العودة ولكننا نتعامل مع أمر واقع، كل مباراة بالنسبة لنا مباريات كؤوس، وإن شاء الله الموسم لم

ينتهي ببطولتين فقط وإنما ينتهي ببطولات أكثر".

وتطرق للحديث عن صفقة أشرف بن شرقي قائلا: "كان هناك رغبة في يناير بضم بن شرقي ولكن اللوائح منعتنا من ذلك بسبب خوضه لمباريات مع الهلال ولانس، ولكننا كنا على تواصل مع اللاعب وكانت هناك مفاوضات احترافية مع الهلال السعودي أشكرهم على تلك الاحترافية في التعامل، لن نستطع تقديم اللاعب في مؤتمر صحفي بسبب ضغط المباريات واستكمال الدوري ولكن عقب انتهاء البطولة المحلية سيتم الكشف عن كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، اللاعب سيسافر لإنهاء الإجراءات الخاصة به، وسيعود خلال 4 أيام للاجتماع بخالد جلال المدير الفني ومدرب الأحمال لوضع برنامج تأهيلي، استعدادا للموسم الجديد".