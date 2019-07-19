رسميًا.. سموحة يتعاقد مع محمود حليمو لاعب النجوم

نجح مسئولو نادى سموحة بقيادة المهندس فرج عامر رئيس النادي بالتعاقد مع محمود حليمو لاعب نجوم المستقبل لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل. الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل. وتم التعاقد مع حليمو بعد نال إعجاب الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق. المدير الفني للفريق. وقع محمود حليمو على عقود انتقاله لسموحة فى حضور عمرو إسماعيل مدير شئون اللاعبين بنادي نجوم المستقبل وأنور شلوفة وكيل اللاعب، ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى تدريبات سموحة بداية من غد الجمعة.

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