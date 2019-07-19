أكد ماركو رويس قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أنه لم يندم حول قراره برفض الانتقال إلي برشلونة. وقال رويس خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبوندسليجا: "لست نادمًا على البقاء ورفض الرحيل لبرشلونة ، فأنا أنتمي لدورتموند". الرسمي للبوندسليجا: "لست نادمًا على البقاء ورفض الرحيل لبرشلونة ، فأنا أنتمي لدورتموند". وأضاف: "أريد الفوز معه بلقب البوندسليجا، وكذلك كأس ألمانيا مجددا، وبالطبع أرغب في الوصول لنهائي دوري الأبطال من جديد". الجدير للذكر أن برشلونة كان يسعى لضم الألماني ماركو رويس في 2014 مقابل 25 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماركو رويس : لست نادما على رفض الانتقال لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.