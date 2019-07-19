الزمالك يحدد موعد الجمعية العمومية للانتخابات التكميلية

قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عقد الجمعية العمومية للنادي أيام 5، 6، 7 سبتمبر، لانتخاب ثلاثة أعضاء وامين صندوق. 7 سبتمبر، لانتخاب ثلاثة أعضاء وامين صندوق. وأكد رئيس الزمالك ضرورة حضور أعضاء النادي وتسجيل الاسم بالجمعية العمومية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جمعية عمومية لمناقشة مقترحات الأعضاء.



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