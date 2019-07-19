سلمى علي تفوز ببرونزية بطولة آسيا للباراتايكوندو

توجت سلمى علي لاعبة المنتخب الوطني للباراتايكوندو بالميدالية البروتزية في منافسات وزن _58 كجم ببطولة آسيا الخامسة للباراتايكوندو المقامة حاليا بالأردن.

وهذه الميدالية هي الثانية في تارايخ الباراتايكوندو و اللاعبة، حيث فازت سلمى بفضية بطولة أفريقيا المفتوحة التي أقيمت في مصر لأول مرة تضم البعثة المشاركة

في البطولة لاعبتين وهن: سلمي علي في وزن 58 كجم وآمال خلاف وزن 58 كجم، إلى جانب لاعبين وهم: أحمد البوهي وزن 75 كجم واحمد الناظلي وزن +75. وتضم البعثة أيضا كلا من، أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو و القائم بأعمال المدير التنفيذي والدكتورة سحر عبد الحق رئيس لجنة الباراتايكوندو والدكتوره أماني عبد الفتاح، وهاني علي المدير الفني. و تعد هذه البعثة أول بعثة تشارك في البطولات الخارجية في تاريخ الباراتايكوندو المصري حيث تم استحداث نشاط البارا و الاهتمام به مع بداية الدورة الحالية لمجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم.