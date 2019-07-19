توجت سلمى علي لاعبة المنتخب الوطني للباراتايكوندو بالميدالية البروتزية في منافسات وزن _58 كجم ببطولة آسيا الخامسة للباراتايكوندو المقامة حاليا بالأردن.
وهذه الميدالية هي الثانية في تارايخ الباراتايكوندو و اللاعبة، حيث فازت سلمى بفضية بطولة أفريقيا المفتوحة التي أقيمت في مصر لأول مرة تضم البعثة المشاركةفي البطولة لاعبتين وهن: سلمي علي في وزن 58 كجم وآمال خلاف وزن 58 كجم، إلى جانب لاعبين وهم: أحمد البوهي وزن 75 كجم واحمد الناظلي وزن +75. وتضم البعثة أيضا كلا من، أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو و القائم بأعمال المدير التنفيذي والدكتورة سحر عبد الحق رئيس لجنة الباراتايكوندو والدكتوره أماني عبد الفتاح، وهاني علي المدير الفني. و تعد هذه البعثة أول بعثة تشارك في البطولات الخارجية في تاريخ الباراتايكوندو المصري حيث تم استحداث نشاط البارا و الاهتمام به مع بداية الدورة الحالية لمجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى علي تفوز ببرونزية بطولة آسيا للباراتايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.