رياضة | سليمان يقود تدريبات سموحة موقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سليمان يقود تدريبات سموحة موقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود طارق سليمان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريبات الفريق المقرر لها مساء اليوم استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ويأتي ذلك عقب مغادرة حسام حسن المدير الفني وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة، مقر النادي بعد تلقي خبر وفاة شقيقهما محمد مساء أمس بعد صراع مع المرض.