رياضة | رسالة كاريلو تؤكد اقترابه من التجديد للهلال

أكدت تقارير صحفية بيروفية، على اقتراب أندري كاريلو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تجديد إعارته مع الزعيم السعودي، خاصة بعد رسالته المثيرة.

وقام كاريلو بنشر صورة عبر صفحته الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مع على الحارس العُماني علي الحبسي بعد رحيله عن الهلال معلقًا عليها "شكرًا على كل شئ".

وأبرزت صحيفة “elbocon” البيروفية، ردود أفعال جماهير الهلال على رسالة وداع كاريلو للحبسي، وأوضحت أنها تؤكد على اقترابه من الاستمرار في صفوف الهلال، بسبب متابعة أخبار النادي بصفة مستمرة.