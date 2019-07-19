رياضة | معسكر مغلق لـ "إف سي مصر" ويلاقي بني سويف ودياً

استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، على خوض معسكر مغلق في فندق موفنبيك بأكتوبر استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم الاحد 28 يوليو الحالي، بمشاركة ما يقرب من 26 لاعب، بقيادة المدير الفني محمد صلاح وجهازة المعاون.

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ومن المنتظر أن يلتقي نادي مصر مع فريق بني سويف في مباراة ودية تقام يوم الثلاثاء 30 يوليو، على أن يختتم المعسكر يوم 6 أغسطس، ويعقبة الحصول على راحه 24 ساعة لقضاء أول أيام العيد.

وقرر الجهاز الفني لنادي مصر إقامة لقاء ودي يوم الثلاثاء المقبل مع أحد الأندية الإماراتية.

وحصل مسؤولو إف سي مصر مؤخراً على توقيع 4 لاعبين وهم حماده ناصر، وكليف، ومحمد عادل عبد الفضيل، ومحمد شاهين.