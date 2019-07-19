رياضة | فاركو يعسكر في برج العرب ويواجه الداخلية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يعسكر في برج العرب ويواجه الداخلية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو الدخول في معسكر مغلق بفندق توليب برج العرب استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم الأحد المقبل، ويتخلله مباراة ودية أمام فريق الداخلية يوم السبت 27 يوليو الحالي.

وتعاقد فاركو مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الإنقالات الصيفية الحالية وهم : هشام فتح الله، عماد حماد، اسلام عبد الغني، أحمد سالم، أحمد أمين، محمود عبد الله، رفعت مفتاح، أحمد ناصف.

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وتشهد قائمة فاركو في الموسم المقبل تواجد مجموعة من اللاعبين القدامى وهم : أحمد خطاب ومحمد سعيد شيكا وحسن جمعه وأحمد العزب وأحمد عوض وهادى أنور وأحمد البحراوي وناصر البوهى وأحمد سعيد وعلى بهيج وأحمد زغلول وأحمد حسين وعماد علاء وباسم عادل ومحمد فوزى وأنطوني، ومحمد سعيد وهانى السيد، بينما إقترب الثنائي اسلام مصطفى، ومحمد جمال الدقي من الرحيل.

ورحل عن صفوف الفريق السكندري بنهاية الموسم الماضي كلاً من حمادة جلال للبنك الأهلي، وأحمد أبوالخير للنجوم، ومصطفى ديدا للقناة، ومحمد جدو للزرقا، محمد ناجح لمنتخب السويس، كما رحل محمود يسري والمدافع حمادة جلال وكريم يكن وأكرم عبدربه وأحمد غريب ومحمد رزق

ويقود فاركو جهاز فني يضم أحمد عاشور مدير فني، هاني سامي مدرب عام، كيمو أبو سمرة مدرب مساعد، سمير عاشور مدرب حراس، مجدي وهبه طبيب، محمد حمدي علاج طبيعي، محمد الجزار مدلك، عادل الفلكي مدير إداري.