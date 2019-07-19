رياضة | باريس يرفض التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يرفض التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان لا ترغب في إدراج اسم ديمبلي في أية صفقة تبادلية مع برشلونة، تقضي بعودة البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا إلى النادي الكتالوني.

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ويبدو أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، يرفض ضم "ديمبلي"، خاصة وأن قائمة الفريق الباريسي تضم عددٍ كافٍ من اللاعبين ذوي المقومات المشابهة لللاعب الفرنسي.

يُذكر أن تقارير صحفية كانت قد كشفت أمس عن رفض باريس سان جيرمان عرضا من برشلونة، تضمن بطاقتي ديمبلي وفيليب كوتينيو، إضافة إلى 36 مليون يورو، من أجل التوقيع مع نيمار.