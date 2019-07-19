رياضة | غياب مدافع الهلال يثير قلق الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب مدافع الهلال يثير قلق الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار غياب متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مباريات الفريق الودية، قلق جماهير الزعيم.

وكتب الإعلامي عبدالله الحنيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "متعب المفرج يعاني من كدمة في أسفل القدم، ولذلك لم يشارك مع الهلال في المباريات الودية الأخيرة.

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وأضاف: "اللاعب يضع التجديد مع النادي كأولوية، إن شاء الله يقدمون له الإدارة العرض المناسب".

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد انتشرت في الأونة السابقة، برغبة نادي النصر في الحصول على خدمات المدافع الشاب، في ظل رفض اللاعب عرض الهلال المقدر بـ مليون ريال سنويًا.