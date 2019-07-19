رياضة | رسميا.. برشلونة يعلن رحيل لاعب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يعلن رحيل لاعب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، رسميًا مساء الخميس ، نقل ظهيره الأيسر مارك كوكوريلا إلى نادي خيتافي على سبيل الإعارة لنهاية موسم 2019-2020.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي نقل لاعبه مارك كوكوريلا إلى خيتافي على سبيل الإعارة مع خيار شراء إلزامي في الموسم المقبل مقابل 6 مليون يورو.

كوكوريلا يذهب على سبيل الاعارة إلى خيتافي لموسم 2019-2020 ، بوجود بند شراء بقيمة 6 مليون يورو لمدة أربع سنوات ، وسوف يحتفظ البارسا بنسبة 40% من قيمة بيع اللاعب، في حال تم بيعه لنادي آخر مستقبلًا.

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ومن المقرر أن يتم دمج اللاعب مارك كوكوريلا غدًا الجمعة تحت قيادة مدرب خيتافي خوسي بوردالاس بعد أن اجتاز الفحص الطبي مساء اليوم ، وسيكون أحد الرجال المهمين في المشروع الأوروبي لخيتافي.

كما علمت سبورت ، أن خيتافي يستحوذ على 60٪ من ملكية كوكوريلا ، بينما يحتفظ البارسا بنسبة 40٪ ، وبالتالي ، يحتفظ النادي الكاتالوني بنسبة مئوية في حالة البيع المستقبلي للاعب لفريق آخر.

في مجمل العملية ، فاز برشلونة بأربعة ملايين يورو منذ أن أعاد شراءه كوكوريلا مقابل أربعة ملايين يورو من إيبار هذا الصيف.