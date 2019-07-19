رياضة | أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لجولدي بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لجولدي بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي جولدي بقيادة هاني سعيد، إسناد مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى أحمد عيد عبد الملك لاعب حرس الحدود ومنتخب مصر الأسبق.

وجاء قرار تعيين عبد الملك لقيادة النسور عقب إعتذار وليد صلاح عبد اللطيف عن إكمال المهمة مؤخراً.

كما قرر مسؤولو جولدي أن يتولى عبد السلام نجاح مهمة المدرب العام، على أن يتم تشكيل باقي أفراد الجهاز خلال المرحلة المقبلة.