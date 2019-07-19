رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الخميس 18-7-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الخميس 18-7-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الخميس الموافق 18-7-2019، أبرزها رحيل ثنائي النصر إلى ضمك، اقتراب أمرابط من الدوري الإماراتي.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الخميس الموافق 18-7-2019 كالتالي:

ثنائي النصر السعودي ينتقل إلى نادي ضمك

أعلن نادي النصر السعودي رحيل ثنائي الفريق سامي النجعي، ومتعب الحماد، إلى صفوف نادي ضمك السعودي الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل وجاء هذا التعاقد لتدعيم صفوف الفريق، في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين من أجل ضمان البقاء في الدوري وعدم الهبوط مرة أخرى.

وكتب نادي ضمك السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : وذلك بحضور أمين عام النادي عبد الوهاب بن دخيل وقد جرت مراسم توقيع العقد.

ومن جانبهما عبر اللاعبان عن شكرهم لإدارة نادي النصر السعودي من أجل الموافقة على رحيلهم وقد وعدوا جماهير ضمك بتحقيق الطموح وتحقيق النتائج المطلوبة منهم الموسم الجديد.

أمرابط على أعتاب الدوري الإماراتي

كشفت تقارير صحفية، عن سعي مسئولي العين إلى التعاقد مع الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "سعودي" سبورت إلى رغبة العين للتعاقد مع أمرابط في الصيف؛ لإكمال قائمة أجانبه الأربعة، خاصة بعد بدء إجراءات منح البرازيلي كايو، الجنسية الإماراتية.

وكان أمرابط قد تلقى الكثير من العروض المغرية من أندية خليجية وأوروبية.

ويعد نور الدين أمرابط واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف نادي النصر، حيث قاده للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

النصر يصطدم بنادي ساكفنيز البرتغالي

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يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أولى مواجهاته الودية أمام ساكفنيز البرتغالي، ظهر غدًا الجمعة، ضمن استعدادات العالمي للموسم الجديد.

ويلتقي النصر مع ساكفنيز في تمام العاشرة والنصف بتوقيت البرتغال، والحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "مونكيبال دي اوبيدوس".

واختتم النادي العالمي تدريباته مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريق خلال معسكره الخارجي المقام في العاصمة البرتغالية "لشبونة".

النصر يخطف الأنظار بلقطة رائعة

شهد اليوم الخميس، لافتة انسانية رائعة من نادي النصر السعودي، بعدما استجاب لأمنية أحد الأطفال المصابين بمرض السرطان، بأرسال تيشيرت النادي له ووقع عليه اللاعبين.

وانتشرت في الساعات الماضية تويتة أحد الصفحات الخاصة بالمبادرات التطوعية لاسعاد محاربي السرطان بتحقيق أمانيهم، حيث ذكرت صفحة "حقق أملهم" : "أمنية محارب سرطان الدم "فيصل"، تيشيرت نادي النصر بتوقيع الاعبين، من أراد توفيره وإسعاده يتواصل معنا".

ورد نادي النصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أمنيته واجب علينا .. ويامر أمر العالمي فيصل".

لاعب النصر ينتقل إلى الرائد

أعلن نادي الرائد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إنضمام اللاعب الدولي المغربي محمد فوزير إلى صفوف الفريق لمدة موسمين وقد نشر حساب النادي صورة اللاعب أثناء توقيع العقود.

وفي تغريدة أخرى شكروا إدارة فريق النصر السعودي على التساهل أثناء عملية المفاوضات ولم يجدوا عبئًا أثناء التفاوض.

ومثّل اللاعب محمد فوزير من قبل أندية الرجاء الرياضي المغربي والفتح الرباطي واتحاد طنجة المغربية، بالإضافة إلى النصر السعودي ويبلغ من العمر 27 عاماً ويلعب في مركز الوسط الهجومي ويميل بشكل كبير لصناعة اللعب.

كانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق تواجد عروض من أندية الاتفاق والحزم والرائد وأندية تركية وأخرى مغربية لفوزير والنصر إلا أن الرائد استطاع الفوز بخدمات اللاعب بعد موافقة العالمي عليه.