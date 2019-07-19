رياضة | طنطا يواصل تدعيماته للممتاز بضم 'بيكا' المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يواصل تدعيماته للممتاز بضم 'بيكا' المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، في التعاقد مع 'عبدالله بيكا' لاعب المصري البورسعيدي بفترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوف الفريق استعدادا للدوري الممتاز.

حضر اللاعب لمقر النادي بمدينة طنطا وجمعته جلسة مع أيمن المزين المدير الفني، وعلاء عكاشة مدير الكرة، انتهت بتوقيع اللاعب للانتقال لصفوف الفريق الطنطاوي.

وسبق لطنطا بضم أحمد فهمي القادم من غزل المحلة، ومحمود صلاح لاعب كفر الشيخ، وچون مانجا لاعب النصر القاهري، ومحمد أبو شعيشع لاعب نادي الغزوة، وشوقي السعيد في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد بعد نهاية تعاقده مع الرجاء المطروحي، ومحمود كابونجا من الإنتاج الحربي لمدة موسمين، ومحمد فتحي قادماً من سموحة لمدة 3 مواسم، وأحمد مصطفى لالا في صفقة إنتقال حر قادماً من بتروجيت لمدة 3 مواسم، ووليد عادل لاعب وسط نادي مصر المقاصة، وايهاب سمير لاعب المقاولون العرب.