رياضة | غدًا.. النصر يفتتح مبارياته الودية بمواجهة ساكفنيز البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. النصر يفتتح مبارياته الودية بمواجهة ساكفنيز البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أولى مواجهاته الودية أمام ساكفنيز البرتغالي، ظهر غدًا الجمعة، ضمن استعدادات العالمي للموسم الجديد.

ويلتقي النصر مع ساكفنيز في تمام العاشرة والنصف بتوقيت البرتغال، والحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "مونكيبال دي اوبيدوس".

واختتم النادي العالمي تدريباته مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريق خلال معسكره الخارجي المقام في العاصمة البرتغالية "لشبونة".