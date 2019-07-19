رياضة | أخبار ريال مدريد.. الاتفاق على رحيل نجم الريال وإنهاء صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد.. الاتفاق على رحيل نجم الريال وإنهاء صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن أهم الملفات التي ناقشها فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خلال جلسته مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام، وزين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة، أمس الأربعاء، وذلك فيما يخص خطط النادي للموسم المقبل.

1- حسم موقف "جاريث بيل":

اقترب جاريث بيل من الاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة وأن الإدارة تري أنه لاعب مهم وسيفيد الفريق، كما أن اللاعب لا يرغب في الرحيل.

2- مصير "رودريجيز":

تناول اجتماع بيريز مع زيدان، مصير الكولومبي خاميس رودريجيز، وتتجه النية داخل النادي الملكي للتخلص من اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويرغب أتليتكو مدريد في ضم "رودريجيز" ولكن علي سبيل الاعارة وهو ما يرفضه الريال.

3- نافاس وفاييخو:

استقرت إدارة ريال مدريد على استمرار الحارس الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، مع الفريق بالموسم المقبل، بعدما جاءت العروض المقدمة له بعيدة عن طموحات الملكي، بينما يبحث النادي الملكي عن إعارة الحارس الأوكراني لونين، وكذلك المدافع الشاب فاييخو.

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4- سيبايوس يقترب من الرحيل:

تنوي إدارة ريال مدريد الموافقة على رحيل "سيبابوس" هذا الصيف، ولكن على سبيل الإعارة، وهذا هو ما يريده اللاعب نفسه، خاصة وأن اللاعب يأمل في العودة للحصول على فرصته مع النادي الملكي في المستقبل.

5- مصير غامض لـ أسينسيو:

لا يريد ريال مدريد التفريط في خدمات ماركو أسينسيو خلال الفترة المقبل، رغم اهتمام العديد من الأندية الاوروبية بالتعاقد معه، لكن لم تحسم إدارة الملكي مصير اللاعب حتي الآن.

6- الخط الأمامي:

لم يحسم عدد من اللاعبين بالخط الأمامي موقفهم مع ريال مدريد، حيث يأمل البرازيلي رودريجو الوافد الجديد هذا الصيف في الحصول على مكان بالفريق الأول، بينما مستقبل لوكاس فاسكيز مطروح على الطاولة، أما بورخا مايورال لن يستمر في النادي، وسط اهتمام من ليفانتي أو ريال سوسيداد، ويريد إبراهيم دياز وماريونو دياز الاستمرار مع الفريق، وسيشارك الياباني تاكيفوسا كوبو، فسيلعب مع راؤول في فريق كاستيا.

7- كيليان مبابي:

يري ريال مدريد أنه من الصعب التعاقد مع كيليان مبابي حاليًا وقرر تأجيل الصفقة في الوقت الحالي وحتي قبل نهاية عقده بموسم.