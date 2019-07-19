رياضة | حارس يوفنتوس يفشل في اجتياز الفحص الطبي مع ناديه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس يوفنتوس يفشل في اجتياز الفحص الطبي مع ناديه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير برتغالية أن ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس فشل في اجتيار الفحوصات الطبية لبنفيكا البرتغالي ، بسبب معاناته من خلع في الكتف.

تزعم التقارير في البرتغال أن ماتيا بيرين فشل في إجراء الفحوصات الطبية مع بنفيكا ، لذلك يمكن إلغاء أو تأجيل انتقاله البالغ 15 مليون يورو من يوفنتوس إلى بنفيكا.

هبط اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في البرتغال الليلة الماضية وكان من المقرر أن يوقع عقدًا مدته خمس سنوات.

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ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة ريكورد البرتغالية ، فإن الفحوصات الطبية لم تكن مطمئنة وقد وضعت هذه الخطوة برمتها موضع شك.

كما أشارت ريكورد ، أن بيرين سيبقى في يوفنتوس لعلاج كتفه حتى نوفمبر أو ديسمبر ، عندما يمكن أن يبدأ حياته المهنية في بنفيكا.

عانى حارس مرمى جنوى السابق من سلسلة من الإصابات في حياته المهنية ، وأبرزها تمزق الرباط الصليبي الأمامي في الركبتين - اليمين في أبريل 2016 واليسار في يناير 2017.

كما أجرى عمليتين على كتفه الأيمن في يونيو 2015 وأبريل 2019.