رياضة | قبل نهائي الكان.. كيف جاءت مواجهات "محرز" و "ماني" في الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل نهائي الكان.. كيف جاءت مواجهات "محرز" و "ماني" في الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره منتخب السنغال، في تمام التاسعة مساء الجمعة 19 يوليو الجاري، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في نهائي النسخة الـ32 من بطولة أمم إفريقيا والمقامة بمصر.

حجز منتخب الجزائر تذكرة التأهل لنهائي أمم إفريقيا بعدما تخطي عقبة منتخب نيجيريا بالفوز عليه 2-1 في الدور نصف النهائي، بينما صعد منتخب السنغال على حساب منتخب تونس بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل.

ويعتمد المنتخبين الجزائري والسنغالي على كوكبة من أبرز النجوم المحترفين بالدوريات الأوروبية، في مقدمتهما الثنائي رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وساديو ماني نجم ليفربول، واللذان يحملان آمال جماهير بلادهما للتتويج باللقب الإفريقي.

مباراة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال ليست المواجهة الأولي بين "محرز" و"ماني" بل سبق وتقابل اللاعبان في 10 مواجهات سابقة سواء في الدوري الإنجليزي أو مع منتخبات بلادهما.

- مواجهات "محرز" و"ماني" في الدوري الإنجليزي:

تقابل ساديو ماني مع رياض محرز في 7 مواجهات سابقة بالدوري الإنجليزي، فاز الأندية التي لعب لها النجم الجزائري في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

سجل "محرز" هدفين وصنع مثلهما في مواجهاته ضد أندية "ماني"، بينما سجل النجم السنغالي هدفًا وصنع هدفين.

وجاءت نتائج مواجهات الثنائي كالتالي:

- ليستر (محرز) 2 - 0 ساوثهامبتون (ماني)

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- ليستر (محرز) 2 - 2 ساوثهامبتون (ماني)

- ليستر (محرز) 1 - 0 ساوثهامبتون (ماني)

- ليستر (محرز) 1 - 4 ليفربول ( ماني)

- ليستر (محرز) 3 - 1 ليفربول (ماني)

- ليستر (محرز) 1 - 2 ليفربول (ماني)

- مانشستر سيتي (محرز) 0 - 0 ليفربول (ماني).

- مواجهات "ماني" و"محرز" مع منتخباتهما:

تقابل ساديو ماني ورياض محرز في 3 مواجهات (2 رسمية - 1 ودية) خلال مشاركاتهما مع المنتخبين السنغالي والجزائري، وحسم "محاربي الصحراء" المباريات الثلاث لصالحه، وسجل "محرز" هدفًا، بينما لم يسجل نجم ليفربول أي أهداف.

أول مواجهة بينهما كانت في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2015 وفاز منتخب الجزائر 2-0 سجل "محرز" الهدف الأول لمنتخب بلاده خلال المباراة، أما المواجهة الثانية بينهما كانت مباراة ودية في 13 أكتوبر من نفس العام، وفاز محاربي الصحراء 1-0، وآخر مواجهاتهما الدولية كانت في الدور الأول من النسخة الحالية لـ"الكان" وفازت الجزائر 1-0.