الامارات | 3 ميداليات جديدة تزيّن عنق «جوجيتسو الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات جديدة تزيّن عنق «جوجيتسو الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو التألق على بساط النسخة الرابعة من بطولة آسيا، التي تستضيفها العاصمة المنغولية أولان باتور، وحلّقوا، أمس، بذهبيتين وبرونزية، ليصل مجموع ميداليات المنتخب الوطني إلى ثلاث ذهبيات وأربع برونزيات.

واعتلت الإمارات قمة البطولة بحصدها ثلاث ذهبيات، وجلست على عرش منافسات الرجال، التي اختتمت مساء أمس، وحلت بالمركز الثاني في الترتيب العام كوريا الجنوبية بذهبيتين، وتساوت الأردن وتايلاند في المركز الثالث بحصد ذهبية واحدة لكل منهما.

وعلى صعيد ميداليات أمس، كانت الذهبيتان من نصيب عمر الفضلي في وزن تحت 62 كغم، وزايد الكثيري في وزن تحت 56 كغم، فيما حصد البرونزية علي الغيثي في وزن تحت 56 كجم.

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وجاء أداء زايد الكثيري وعمر الفضلي ليؤكد أن مستقبل جوجيتسو الإمارات بخير، وأنه على الدرب الصحيح، ويسير وفق العمل الممنهج من جانب الاتحاد في تجهيز جيل من الشباب القوي، ليحمل راية الوطن في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين عام 2022.

وحلّق البطل الواعد، زايد الكثيري، بذهبية وزن تحت 56 كغم بعد أداء رائع، تمكن خلاله من الفوز في ثلاث مباريات أمام مدارس فنية مختلفة، حيث واجه في المباراة الثانية لاعباً فلبينياً بعد انسحاب منافسه في المباراة الأولى، فيما واجه في المباراة الثالثة لاعباً تايلاندياً، وفي المباراة النهائية لعب أمام الفلبيني الثاني بينا جارولو، وحقق الفوز عليه بجدارة. وتحدث عمر الفضلي عقب تتويجه بذهبية آسيا، حيث أهدى الإنجاز إلي القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الدعم السامي هو الرافد الأساسي لكل الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، ووجّه الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، على المجهودات الدؤوبة لتوفير كل سبل النجاح والتفوق للاعبي المنتخب، وشدّد على أن كل شخص داخل الاتحاد يقدم كل ما في طاقته من أجل مساعدة عناصر المنتخب على اعتلاء القمة.

وقال: «سعادتي لا توصف بهذا الإنجاز الذي سيعطيني الحافز لإنجازات أكبر على الصعيد العالمي»، وأكد أنه يقاتل في التدريبات ويبذل قصارى جهده من أجل رفع راية الوطن خفاقة عالية في كل البطولات التي يشارك فيها. وتحدث بطل آسيا عن سياسة إخضاعه لمنافسيه وقال: «لا أحب دوماً أن أكون من الذين يلعبون فقط على إحراز نقاط ثم محاولة قتل النزال، حيث إن الجوجيتسو لعبة قتالية أساسها الحركة وتحدي الذات وإثبات القوة، ومن هذا المنطلق أسعى دائماً لكي أكون مختلفاً في طريقة اللعب من خلال محاولة إخضاع اللاعبين بتكتيك خاص، يعتمد على السرعة ومفاجأة المنافس.

وشدد على أنه لم يفكر في حصد الذهب بقدر ما فكر في بذل كل ما في وسعه لتشريف الوطن في المحفل الرياضي القاري الكبير.