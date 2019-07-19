الامارات | «طيران الإمارات» ترعى بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» ترعى بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن اتفاقية رعاية أصبحت بموجبها الشريك والناقل الرسمي للدورة التاسعة من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، التي تقام في العراق بمدينتي أربيل وكربلاء، خلال الفترة من الثاني إلى الـ14 أغسطس 2019.

وشددت «طيران الإمارات» على أن الاتفاقية تأتي التزاماً مستمراً من الناقلة نحو دعم كرة القدم، والتواصل مع جمهورها عبر المنطقة والعالم. ويعد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إحدى الهيئات الحاكمة الإقليمية الأربع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويتألف من تسع دول أعضاء في غرب آسيا.

وتتنافس في هذا اللقب، هذا العام، ثمانية منتخبات وطنية تمثل السعودية والبحرين والأردن والكويت ولبنان وفلسطين وسورية واليمن، وتقام البطولة في العراق للمرة الأولى، كما ستكون أول مرة منذ 30 عاماً، يستضيف فيها العراق حدثاً إقليمياً بهذا المستوى.

من جهته، قال مدير «طيران الإمارات» في الكويت والعراق، طارق المطوع: «شراكتنا مع بطولة اتحاد غرب آسيا، فرصة للتواصل مع مشجعي كرة القدم في العراق ودول المنطقة الذين سيدعمون فرقهم الوطنية. وباعتبارها أكثر الرياضات شعبية في العالم، فإن كرة القدم تعد أفضل منصة لترويج علامة (طيران الإمارات)، ومواصلة انتشارها في المنطقة وخارجها».

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وتتيح اتفاقية الرعاية لـ«طيران الإمارات» عرض علامتها التجارية في أماكن إقامة المباريات بإعلانات في الاستاد، اعتباراً من الثاني من أغسطس، كما ستحظى العلامة التجارية أيضاً بحضور قوي عبر وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية، حيث سيتم بث المباريات مباشرة عبر 16 قناة في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد «طيران الإمارات» من حقوق تفعيل الوسائط الرقمية والاجتماعية على منصات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وتضم قائمة «طيران الإمارات» للرعاية عدداً من أشهر الأندية والبطولات الرياضية والفعاليات الثقافية في جميع أنحاء العالم. لكن كرة القدم تبقى واحدة من أكثر الرياضات شعبية ضمن هذه القائمة، ويتجلى ذلك من خلال الشراكات المستمرة مع بعض من أكبر الأسماء في أندية كرة القدم، بما في ذلك رعاية قمصان أندية «إيه سي ميلان»، وريال مدريد، وهامبورغ، وبنفيكا، بالإضافة إلى أرسنال الذي تشمل صفقة رعايته حقوق تسمية ملعب أرسنال «استاد الإمارات». و«طيران الإمارات» هي الناقل الرسمي لنادي أولمبياكوس اليوناني، والراعي الرئيس لكأس «طيران الإمارات» لكرة القدم.

و«طيران الإمارات» هي، أيضاً، الناقل الرسمي وشريك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC، الهيئة الحاكمة لكرة القدم الآسيوية، ولديها حقوق رعاية جميع بطولات الاتحاد، بما فيها دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، وكأس التحدي الآسيوي، بالإضافة إلى عدد من بطولات السيدات والشباب.

طارق المطوع:

«شراكتنا مع بطولة اتحاد غرب آسيا، فرصة للتواصل مع مشجعي كرة القدم في العراق ودول المنطقة».