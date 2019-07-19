الامارات | محاضرة تثقيفية لمنتخب الناشئين حول تعديلات قانون الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة تثقيفية لمنتخب الناشئين حول تعديلات قانون الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، صباح أمس، محاضرة تثقيفية عن تعديلات قانون كرة القدم الجديدة لمنتخب الناشئين مواليد 2004، قدمها المسؤول الفني لقطاع حكام المراحل السنية في اتحاد الكرة، صالح المرزوقي، بحضور أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين.

وقال صالح المرزوقي إن المنتخبات الوطنية بشكل عام تنتظرها استحقاقات رسمية خلال الفترة المقبلة، وقانون كرة القدم الدولي شهد تعديلات عديدة ومهمة جداً في الفترة الأخيرة، من الضروري أن تكون جميع عناصر اللعبة بمن فيهم اللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية على علم ودراية تامة بهذه التعديلات.

وأوضح المرزوقي أن المحاضرة شهدت تفاعلاً جيداً، واستخدمنا فيها وسائل شرح مبسطة من حيث عرض المقاطع التصويرية لبعض المباريات العالمية التي شهدت تطبيقاً للتعديلات الجديدة.