شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة تثقيفية لمنتخب الناشئين حول تعديلات قانون الكرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، صباح أمس، محاضرة تثقيفية عن تعديلات قانون كرة القدم الجديدة لمنتخب الناشئين مواليد 2004، قدمها المسؤول الفني لقطاع حكام المراحل السنية في اتحاد الكرة، صالح المرزوقي، بحضور أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين.
وقال صالح المرزوقي إن المنتخبات الوطنية بشكل عام تنتظرها استحقاقات رسمية خلال الفترة المقبلة، وقانون كرة القدم الدولي شهد تعديلات عديدة ومهمة جداً في الفترة الأخيرة، من الضروري أن تكون جميع عناصر اللعبة بمن فيهم اللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية على علم ودراية تامة بهذه التعديلات.
وأوضح المرزوقي أن المحاضرة شهدت تفاعلاً جيداً، واستخدمنا فيها وسائل شرح مبسطة من حيث عرض المقاطع التصويرية لبعض المباريات العالمية التي شهدت تطبيقاً للتعديلات الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محاضرة تثقيفية لمنتخب الناشئين حول تعديلات قانون الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.