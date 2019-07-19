الامارات | محمد عبدالباسط يدخل القفص الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالباسط يدخل القفص الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الوافد الجديد لصفوف فريق الشارقة، محمد عبدالباسط، عن إكماله مراسم زواجه أول من أمس. ونشر اللاعب، عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، صورة خلال عقد القران، وعلّق عليها: «تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي لأكمل معه المشوار، أسأل الله التوفيق لي ولكم». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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