الامارات | حمدة القبيسي تخوض سباق «الفورمولا 4»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدة القبيسي تخوض سباق «الفورمولا 4» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاضت السائقة الإماراتية اليافعة حمدة القبيسي على حلبة «ريد بُل رينغ» في النمسا سباقها الأول تاريخياً في سلسلة سباقات «الفورمولا 4» الإيطالية، لتنضم إلى شقيقتها الكبرى آمنة، التي سبق لها العام الماضي خوض هذه السلسلة من السباقات بطموح بلوغ قمة سباقات المقعد الأحادي، وأن تصبح أول فتاة عربية تنافس في بطولة العالم لسباقات الفورمولا1. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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