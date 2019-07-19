الامارات | ليوناردو دي سوزا «وظيفة جديدة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي سوزا «وظيفة جديدة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، صورة عبر حسابه في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، خلال معسكر «العنابي الحالي في هولندا، وهو يحمل كاميرا تصوير احترافية تتبع للمركز الإعلامي لناديه، وعلّق عليها بالقول: «وظيفة جديدة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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