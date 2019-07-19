الامارات | الضغوط على ماني أكبر من محرز

شكرا لقرائتكم خبر عن الضغوط على ماني أكبر من محرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللاعب الدولي الجزائري السابق، سمير زاوي، أن الضغوط ستكون على السنغالي ساديو ماني أكثر من لاعب «الخضر» رياض محرز، في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا المقررة الليلة على استاد القاهرة بالعاصمة المصرية.

وقال زاوي، الذي سبق أن تأهل مع منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010: «في السنغال يضعون آمالاً كبيرة على مهاجم ليفربول الإنجليزي، لحصد اللقب الأول في تاريخهم، فهو النجم الأشهر للجيل الحالي، وهذا سيضعه تحت ضغوط كبيرة، مثل التي تعرض لها نجوم عديدون كانوا أمل منتخبات بلدانهم في البطولات الكبرى، عكس رياض محرز الذي لا يُعاني مثل هذه المشكلة».

وأوضح أن «أنصار الجزائر تعاملوا مع لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، منذ انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، على أنه فرد واحد ضمن منظومة المنتخب الجزائري، وكذلك المدرب جمال بلماضي لم يحمله أي ضغوط متعلقة بالنتائج، وهذا أمر يصب في مصلحته على حساب ماني».

وأضاف أن «تألق اللاعبين من أمثال إسماعيل بن ناصر، ويوسف بلايلي، وبغداد بونجاح، وآدم وناس، ساعد رياض محرز على أن يؤدي مبارياته في البطولة بأريحية نفسية، وقدموا له الدعم الفني على أرض الميدان، ما يجعله أفضل بكثير من نجوم كبار شاركوا في (كان 2019)، دون أن يظهروا بمستوياتهم التي قدموها مع أنديتهم».

وأوضح سمير زاوي: «أنا ضد أن نُحمل أي لاعب مسؤولية فريق بأكمله، هذا اللاعب مهما كانت قدراته الفنية والبدنية هو في النهاية فرد واحد، والمجموعة هي من تُساعد النجم على التألق والإبداع.. وليس العكس».

وشدد المُدافع الجزائري السابق على أن «هناك تفاصيل دقيقة يجب أن ينتبه إليها (محاربو الصحراء) الليلة، فغياب المدافع السنغالي كوليبالي لا يضمن لهم الوصول السهل إلى مرمى السنغال، فالفرص ستكون شحيحة في مباراة مثل هذه، وإذا استطعنا أن نستثمر أنصاف الفرص، فسنضع السنغاليين تحت الضغط طوال المباراة».

وأكمل: «مباراة الجزائر والسنغال ستكون مختلفة عن اللقاء الأول الذي جمعهما في دور المجموعات، المواجهة ستكون معركة كروية بمعنى الكلمة لأن (أسود الترانغا) لن يقبلوا أن يُصابوا بخسارة ثانية منا، فهذه الخسارة تعني أنهم لن يحصلوا على اللقب، ومن المهم أن يحذر دفاعنا من الهجمات المرتدة، وأن يضيق المساحات عليهم لنُفقدهم أهم سلاح يمتلكونه وهو السرعة».

وأشار سمير زاوي إلى أن «المشكلة الوحيدة التي ستواجه المنتخبين الجزائري والسنغالي، هي قلة الخبرة في التعامل مع المباريات النهائية لأهم بطولة في القارة السمراء، لهذا يجب ألا يطغى الحماس على الجانب التكتيكي، حتى لا يقع اللاعبون في أي أخطاء، تكون لها عواقب وخيمة على منتخب الجزائر».

• رياض محرز

البطولة الإفريقية:

المباريات: 5.

دقائق اللعب: 462.

الأهداف: 3.

صناعة الأهداف: لا يوجد.

التقييم: 7:35.

الدوري الإنجليزي:

المباريات: 14.

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دقائق اللعب: 1338.

الأهداف: 7.

صناعة الأهداف: 4.

التقييم: 6:96.

• ساديو ماني

البطولة الإفريقية:

المباريات: 5.

دقائق اللعب: 480.

الأهداف: 3.

صناعة الأهداف: 1.

التقييم: 7:40.

الدوري الإنجليزي:

المباريات: 35.

دقائق اللعب: 3086.

الأهداف: 22.

صناعة الأهداف: 1.

التقييم: 7:43.