الامارات | كأس أبطال الرماية في العين ديسمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أبطال الرماية في العين ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أبطال الرماية الدولية «سبورتنغ جراند بري الإمارات 2019»، عن تنظيم البطولة خلال الفترة من الأول وحتى السابع من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفال الدولة باليوم الوطني، حيث تحدد أن يكون سقف المشاركة 300 رامٍ فقط، بسبب الإقبال الكبير من كل رماة العالم بجوائز مالية تبلغ 46 ألف دولار.
وأكد المشرف العام على البطولة مدير ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، خالد الكعبي، أن «اللجنة الفنية حددت أيام الأول والثاني والثالث موعداً للتدريب الرسمي، فيما ستمتد المنافسات ثلاثة أيام هي الرابع والخامس والسادس من ديسمبر»، مشيراً إلى أن «الجوائز ستشمل الرماة الـ10 الأوائل، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على الميدالية الذهبية ومبلغ 15 ألف دولار».
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