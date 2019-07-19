الامارات | إجراءات السفر وراء تخلف لابا ومزيان عن بعثة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات السفر وراء تخلف لابا ومزيان عن بعثة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة فريقي الكرة الأول والرديف لكرة القدم إلى النمسا، على متن طائرة خاصة، لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيقيمه الفريق حتى 13 أغسطس المقبل، وتخلف عن مرافقة البعثة التوغولي لابا كودجو والجزائري عبدالرحمن مزيان، بسبب إجراءات السفر، بينما كان في وداع البعثة لحظة مغادرتها مطار العين الدولي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي.

وأوضح مدير فريق العين، مطر الصهباني، في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، قبل التوجه إلى النمسا، أن «السبب وراء عدم مغادرة الثنائي لابا ومزيان مع بعثة الفريق، يعود إلى إجراءات السفر، ومن المقرر أن يلحقا بمعسكر العين في النمسا، خلال الـ48 ساعة المقبلة».

وقال الصهباني إنه تقرر إلغاء المباراة الأولى بالمعسكر، بناء على توصية المدرب، ليدشن الفريق لقاءاته الودية بمواجهة فريق نادي فاردار المنتمي لدوري الدرجة الأولى المقدوني، يوم 27 الجاري خلال المرحلة الأولى، وقال: «المباراة الثانية سيواجه فيها العين منافسه فريق الفتح السعودي، يوم 30 الجاري، على أن يواجه الاتفاق السعودي في ثالثة مبارياته الودية في الرابع من أغسطس، ويلتقي فريق نادي إسترا المنتمي للدوري الكرواتي الممتاز في السابع من الشهر نفسه، أما المواجهة الأخيرة فمن المقرر أن يحددها المدرب لتلعب يوم 11 أو 12 أغسطس أمام أحد الأندية الكرواتية».