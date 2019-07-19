الامارات | إيتو ودروغبا معاونين رسميين لرئيس الاتحاد الإفريقي

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شكرا لقرائتكم خبر عن إيتو ودروغبا معاونين رسميين لرئيس الاتحاد الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد، في القاهرة، أن النجمين السابقين الكاميروني صامويل إيتو والعاجي ديدييه دروغبا سيصبحان معاونين رسميين له.
وقال أحمد: «أعتذر للجنة التنفيذية التي لم أخبرها بذلك بعد، لأن المسألة شخصية جداً. إنه الرئيس الذي اختار أن يكون الكاميروني صامويل إيتو والعاجي ديدييه دروغبا أقرب معاونين لي من الآن فصاعداً».
وأضاف «سيقومان بمهام رسمية»، دون المزيد من التفاصيل.
ويعتبر إيتو، بطل إفريقيا مرتين (2000 و2002)، ودروغبا بين السفراء الذين اختارهم الاتحاد القاري لكأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر، وتختتم اليوم بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال.
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