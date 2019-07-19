شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يكشف تفاصيل التعاقد مع أشرف بن شرقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أن المفاوضات التى تمت مع أشرف بن شرقى تمت بنظام احترافى كبير مع ناديه الهلال السعودى أو اللاعب نفسه.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز

وقال أن اللاعب كانت لديه مشكلة كبيرة فى التواجد بقائمة الفريق للموسم الحالى بعدما شارك فى مباراة مع الهلال بداية الموسم قبل الاعارة بفرنسا ما جعله استحالة اللعب مع الزمالك كفريق ثالث نادى وهو ما ترفضه اللوائح ما ساهم فى تأجيل انضمامه من شهر يناير الماضى.

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وأكد أمير مرتضى منصور أن اللاعب سيعود لبلاده لجمع متعلقاته بالاضافة الى ناديه السابق قبل أن ينضم بعد 4 أيام للبدء فى خوض البرنامج التأهيلى الموضوع للاعب قبل المشاركة رسميًا فى الفريق.

وأوضح المشرف العام على الفريق ان مبلغ التعاقد مع اللاعب من ناديه أو قيمة راتبه مناسبة للغاية.