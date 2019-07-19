شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: نسعى للتتويج بالدورى وتعرضنا لإصابات مؤثرة لعناصر القوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، أن فريقه تعرض لإصابات قوية على مدار الموسم بالكامل على رأسها محمود جنش وفرجانى ساسى ومصطفى فتحى وغيرهم من اللاعبين.

أضاف أمير مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور أن اللاعبين لديهم رغبة قوية فى حسم نتيجة المباريات الثلاثة المقبلة للحصول على درع الدورى المصرى الممتاز.

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وقال ان اللاعبين على قدر المسئولية مؤكدًا ان الفريق سيخوض مبارياته المقبلة فى الدورى الممتاز بنظام مباريات الكؤوس للوصول الى ما نتمناه.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز