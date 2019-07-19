شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يكشف موقف محمود شيكابالا مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، أن وقف الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق مازال القيد والدراسة من قبل المدير الفنى خالد جلال.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز

أضاف أمير مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور محمود شيكابالا لاعب مهم وكابتن الفريق ولا يستطيع أحد أن يقلل من أهمية تواجده بالفريق لكن المدير الفنى معه كافة الملفات الخاصة باللاعبين فى الموسم الجديد.