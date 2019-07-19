شكرا لقرائتكم الجزائريون على أعتاب الاحتفال ببطولة تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عج مطار الجزائر الدولي بأنصار المنتخب الجزائري، إذ شهد حركة غير اعتيادية، فالكل يسابق الزمن لركوب الطائرة والتوجه إلى مصر. وسيلعب هناك محاربو الصحراء نهائي كأس أفريقيا ضد منتخب السنغال وآمالهم في العودة بالكأس للمرة الثانية. Advertisements وتسود الشارع الجزائري أجواء فرحة منذ تأهل الخضر إلى نهائي البطولة الإفريقية. ونالت المباراة النهائية هتمام وسائل الإعلام وتصدرت أخبار المنتخب صفحات الجرائد وسط ترقب من تكرار سيناريو الدور الأول من البطولة حيث تغلب الخضر على أسود التيرانغا. وتوجد في خزائن المنتخب الجزائري كأس واحدة فاز بها الجيل الذهبي في عام 1990، كما يستعد الجزائريين لاستقبال تاريخي للاعبيهم بعد نهائي يوم الجمعة مهما كانت نتيجة المباراة النهائية بعد أن قدم أشبال المدرب بلماضي أداء بطوليا منذ بداية المنافسة القارية في أرض الكنانة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائريون على أعتاب الاحتفال ببطولة تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.