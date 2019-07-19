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مجموعة سهلة لمنتخب مصر بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

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أعلنت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية القادمة للعام 2021، والتي سوف تقام في الكاميرون، حيث أنه تم وقع الاختيار على مصر في المجموعة السابعة بجانب عدد من المنتخبات، منهم منتخب كينيا ومنتخب جزر القمر ومنتخب توجو.

حيث أنه من المقرر أن يتأهل المنتخب مباشرة من المجموعة في أول منتخبين إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، فمن المقرر أن تلعب المجموعة في نظام مواجهات الذهاب والعودة بين كل منتخب من منتخبات كأس الأمم الأفريقية.

حيث قد أقيمت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم الخميس داخل القاهرة، حيث أقيمت قبل 24 ساعة من نهائي كأس الأمم إفريقيا 2019 التي يجمع ما بين السنغال والجزائر على استاد القاهرة الدولي.

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