طريق الجزائر والسنغال الى نهائي كأس أمم إفريقيا

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بلغ منتخبا الجزائر والسنغال المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة في مصر، ويتواجهان الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وأتى تأهل منتخب السنغال بعد الفوز على تونس الأحد 1-صفر بهدف بالنيران الصديقة سجله المدافع التونسي ديلان برون خطأ في مرمى فريقه في الوقت الإضافي (الوقت الأصلي صفر-صفر) على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في العاصمة المصرية، قبل أن يلحق به منتخب الجزائر بالفوز المتأخر على نيجيريا بنتيجة 2-1 على ستاد القاهرة، بفضل ركلة حرة سجلها القائد رياض محرز في الثواني الأخيرة.

في ما يأتي عرض لمسار طرفي المباراة النهائية، علما بأن سبق لهما أن التقيا في النسخة الحالية، وانتهت مواجهتهما في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لصالح الجزائر بنتيجة 1-صفر.

- الجزائر -

* دور المجموعات: تصدرت المجموعة الثالثة

فازت على كينيا 2-صفر

فازت على السنغال 1-صفر

فازت على تنزانيا 3-صفر

* الدور ثمن النهائي

فازت على غينيا 3-صفر

* الدور ربع النهائي

فازت على ساحل العاج 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

* الدور نصف النهائي

فازت على نيجيريا 2-1

توجت بطلة لأمم إفريقيا مرة وحيدة على أرضها عام 1990، وتبلغ النهائي للمرة الأولى منذ ذلك العام، والثالثة بعد عام 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا.

- السنغال -

* دور المجموعات: حلت ثانية في المجموعة الثالثة

فازت على تنزانيا 2-صفر

خسرت أمام الجزائر صفر-1

فازت على كينيا 3-صفر

* ثمن النهائي

فازت على أوغندا 1-صفر

* ربع النهائي

فازت على بنين 1-صفر

* نصف النهائي

فازت على تونس 1-صفر في الوقت الإضافي بعد التعادل صفر-صفر

تبحث عن لقبها القاري الأول، وتبلغ النهائي للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة للكاميرون في نسخة عام 2002.

المواجهات المباشرة بين الجزائر والسنغال

يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، في مواجهة ستكون الخامسة بينهما في البطولة القارية، والثانية في نسخة مصر 2019.

وتبحث الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي، عن لقب ثان في تاريخها، وهي تخوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها على أرضها عام 1990 والثالث في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا. أما السنغال، أفضل منتخبات القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، فلا تزال تبحث عن لقبها الأول، وتخوض النهائي للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة للكاميرون عام 2002، وهي أفضل نتيجة لها حتى الآن.

في ما يأتي المواجهات المباشرة بين الجزائر والسنغال في البطولة:

1990/نصف النهائي: فازت الجزائر 2-1

2015/المجموعة الثالثة: فازت الجزائر 2-صفر

2017/المجموعة الثانية: تعادل المنتخبان 2-2

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2019/المجموعة الثالثة: فازت الجزائر 1-صفر

سجل الفائزين باللقب الإفريقي

في ما يأتي سجل الفائزين بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم منذ انطلاقها، والتي تقام الجمعة مباراتها النهائية لنسخة 2019 في مصر، مع ذكر البلد المضيف بين قوسين:

- 2017: الكاميرون (الغابون)

- 2015: ساحل العاج (غينيا الاستوائية)

- 2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا)

- 2012: زامبيا (الغابون وغينيا الاستوائية)

- 2010: مصر (أنغولا)

- 2008: مصر (غانا)

- 2006: مصر (مصر)

- 2004: تونس (تونس)

- 2002: الكاميرون (مالي)

- 2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا)

- 1998: مصر (بوركينا فاسو)

- 1996: جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)

- 1994: نيجيريا (تونس)

- 1992: ساحل العاج (السنغال)

- 1990: الجزائر (الجزائر)

- 1988: الكاميرون (المغرب)

- 1986: مصر (مصر)

- 1984: الكاميرون (ساحل العاج)

- 1982: غانا (ليبيا)

- 1980: نيجيريا (نيجيريا)

- 1978: غانا (غانا)

- 1976: المغرب (إثيوبيا)

- 1974: زائير (مصر)

- 1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون)

- 1970: السودان (السودان)

- 1968: زائير "الكونغو الديموقراطية حاليا" (إثيوبيا)

- 1965: غانا (تونس)

- 1963: غانا (غانا)

- 1962: إثيوبيا (إثيوبيا)

- 1959: مصر (مصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة)

- 1957: مصر (السودان)

تابع أيضا / القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال.