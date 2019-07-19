"سوبر كورة" يكشف السبب الوحيد فى بقاء خالد بوطيب فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات المغربى خالد بو طيب قريبا من الرحيل عن صفوف الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية، وحالة وحيدة تمنعه من ذلك والبقاء داخل صفوف قلعة ميت عقبة. الجدير بالذكر أن بو طيب سيغيب عن مواجهة الجونة الأحد المقبل حيث يعاني من إصابة في الركبة ويؤدي برنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. لمعرفة تفاصيل تلك الحالة ، اضغط هنا Advertisements

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