منتخب الشاطئية يكتسح الصين بسباعية نظيفة فى دورة نيوم الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسح منتخب مصر للكرة الشاطئية، منتخب الصين بسباعية نظيفة فى إفتتاح مشوار الفراعنة بدورة مدينة نيوم بالسعودية. بهذه النتيجة تصدر منتخب الشاطئية مجموعته بالدورة الدولية بالمملكة العربية السعودية يوم2019. Advertisements ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية والصين، بينما تضم المجموعة الأولى عمان والإمارات وإنجلترا. وتقام يوم السبت ٢٠ يوليو المباراة النهائية ومباراتي تحديد المراكز من الثالث إلى السادس.

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