شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بيكا لاعب المصرى يوقع لطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولى فريق طنطا برئاسة فايز عريبى فى التعاقد مع عبدالله بيكا لاعب المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الطنطاوى فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين خوض معسكر مغلق للاعبى الفريق الطنطاوى بالأكاديمية البحرية فى الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وحدد أيمن المزين بداية المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى لمدة أسبوعين يتخلله خوض مباريات ودية . وبدأ طنطا بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

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